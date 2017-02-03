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10:45 (мск), источник: Фонтанка

Смольный заключил контракт на исторический парк РПЦ вопреки предписанию ФАС

Контракт на строительство музея «Россия — моя история» у СКК в Петербурге заключен, несмотря на предписание ФАС об отмене конкурса. «Центр выставочных и музейных проектов» подписал договор на 1,4 млрд рублей с СК «Мир».

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

На сайте госзакупок 3 февраля опубликован договор, подписанный 27 января. Подрядчик — компания «Мир» — должен построить двухэтажное здание к маю 2018 года. Интерактивный музей, экспозицию для которого разработал Патриарший совет по культуре, появится на Бассейной улице, 50, рядом со спортивно-концертным комплексом «Петербургский».

Ранее, 13 января, Федеральная антимонопольная служба предписала аннулировать тендер. Предприятие Смольного неправомерно объявило конкурс на работы «под ключ», объединив в один лот проектные и строительные работы, посчитало ведомство. 17 января «Центр выставочных проектов» ответил иском в московский арбитраж. Он оспаривает решение ФАС об отмене тендера.

Исторический парк в Петербурге станет аналогом выставки в московском павильоне ВДНХ.

На 15 тыс. кв. м разместят интерактивные экспозиции по истории от начала Руси до нашего времени. А также — лекторий, залы для временных выставок и кафе.

Компания «Мир» гражданина Сербии Слободана Ковачевича была субподрядчиком на стройке стадиона Крестовского острова. Она вела отделочные работы и тянула инженерные коммуникации. До этого — работала на реконструкции Большого театра в Москве. Тогда работы курировал Марат Оганесян, позже ставший вице-губернатором Петербурга.

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