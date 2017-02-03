Смольный заключил контракт на исторический парк РПЦ вопреки предписанию ФАС

На сайте госзакупок 3 февраля опубликован договор, подписанный 27 января. Подрядчик — компания «Мир» — должен построить двухэтажное здание к маю 2018 года. Интерактивный музей, экспозицию для которого разработал Патриарший совет по культуре, появится на Бассейной улице, 50, рядом со спортивно-концертным комплексом «Петербургский».

Ранее, 13 января, Федеральная антимонопольная служба предписала аннулировать тендер. Предприятие Смольного неправомерно объявило конкурс на работы «под ключ», объединив в один лот проектные и строительные работы, посчитало ведомство. 17 января «Центр выставочных проектов» ответил иском в московский арбитраж. Он оспаривает решение ФАС об отмене тендера.