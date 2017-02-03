В порту Калининграда задержали 26 тонн колумбийской говядины
В регион не пустили партию мороженой говядины из Колумбии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В регион не пустили партию мороженой говядины из Колумбии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Груз общим весом более 26 тонн прибыл в порт Калининграда. При досмотре специалисты выявили нарушения ветеринарных требований. Эксперты установили, что предварительная электронная информация, которая подтверждает факт отгрузки в адрес получателя, отсутствует.
Выпуск партии говядины приостановили до получения разъяснений от государственной ветслужбы Колумбии. В