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10:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловская область выделит на проект ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом 50 миллионов

Свердловская область войдет в складочный капитал хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» до 10 марта, выделив 50 млн руб. на подготовку проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Об этом стало известно по итогам совещания, прошедшего в правительстве Свердловской области.

Во встрече приняли участие замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, свердловские вице-губернаторы Александр Высокинский и Сергей Швиндт, а также разработчики проекта. Об этом Накануне.RU сообщили в минэкономразвития Челябинской области.

«По поводу вхождения в партнерство — решение двумя губернаторами принято, будем делать!», — заявил Александр Высокинский.

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На совещании была согласована дорожная карта процедур по вхождению области в ХП «УСМ», она будет находиться на контроле у правительств двух регионов.

В ходе совещания его участники неоднократно подчеркивали необходимость и востребованность создания Уральской скоростной магистрали для жителей как Челябинской, так и Свердловской областей, а также ожидаемый экономический и агломерационный эффект от реализации проекта.

На совещании рассмотрели несколько вариантов прохождения высокоскоростной магистрали, если маршрут пройдёт через «Баландино» и «Кольцово», по мнению экспертов, это увеличит пассажирский трафик железной дороги и усилит оба аэропорта.

По предварительным оценкам, объем капитальных затрат составит порядка 165 млрд руб. Проект реализуется в рамках частной концессионной инициативы, поэтому лишь малая часть финансовых вложений будет производиться за счет государственных средств. И, согласно прогнозируемой оценке эффектов от реализации строительства ВСМ, выгода для бюджетов всех уровней будет значительно превосходить необходимый объем инвестиций.

Александр Высокинский предложил начать вовлекать в работу над проектом частных инвесторов.

«Готовимся обсуждать этот проект с бизнесом Челябинска и Екатеринбурга. Железная дорога — это в первую очередь инструмент, она должна обслуживать развитие экономической активности. Проект, безусловно, хороший, нужный и знаковый, его нужно реализовывать. Наши регионы, так или иначе, занимаются им с 1999—2000 года. Сейчас, удалось перейти от обсуждения к реализации. Особая благодарность за активизацию этого процесса губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и его команде. Мы совместно прорабатываем технологию, решаем ряд вопросов, необходимых для того, чтобы проект был успешным, рассматриваем все позиции», — подчеркнул вице-губернатор Свердловского области.

«На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, мы ставим задачу привлечь пять рублей, вложенных бизнесом в проекты, базирующиеся на ней. Это новые производства, объекты недвижимости и другие проекты. Кроме того, строительство магистрали укрепит экономические и деловые связи между городами и будет способствовать росту инвестиционной активности в регионах», — отметил заместитель губернатора Челябинской области.

Одним из важных вопросов является окупаемость проекта, поэтому, помимо организации пассажирских перевозок, прорабатывается возможность перевозки грузов по высокоскоростной магистрали с использованием специальных авиационных контейнеров для обеспечения необходимой скорости и уровня безопасности.

Напомним, в прошлом году губернатор Челябинской области Борис Дубровский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург.

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