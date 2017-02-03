Цены на бензин в Калининградской области бьют рекорды

Двумя неделями ранее — 38,45 рубля, при том, что на 9 января эта величина составляла 38,37 рубля. В среднем по СЗФО эта величина составила 37,22 рубля.

Цены на топливо оказались следующими: бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п. ) — 38,02 рубля (ранее — 37,63 рубля), АИ-95 — 40,33 рубля (ранее — 39,88 рубля), дизельного топлива — 38,46 рубля (ранее — 38,03 рубля).

В среднем по СЗФО литр бензина можно было купить за 37,30 рубля.