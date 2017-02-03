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11:14 (мск), источник: Янтарный край

Цены на бензин в Калининградской области бьют рекорды

В Калининградской области на 30 января 2017 года средняя цена бензина составила 38,87 рубля за литр.

Двумя неделями ранее — 38,45 рубля, при том, что на 9 января эта величина составляла 38,37 рубля. В среднем по СЗФО эта величина составила 37,22 рубля.

Цены на топливо оказались следующими: бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) — 38,02 рубля (ранее — 37,63 рубля), АИ-95 — 40,33 рубля (ранее — 39,88 рубля), дизельного топлива — 38,46 рубля (ранее — 38,03 рубля).

В среднем по СЗФО литр бензина можно было купить за 37,30 рубля.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 33,90 до 37,10 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 37,30 до 41,40 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 34,90 до 36,29 рубля, марки АИ-95 и выше — от 37,90 до 40,14 рубля за литр. Такие данные приводит Росстат.

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