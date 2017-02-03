Цены на бензин в Калининградской области бьют рекорды
В Калининградской области на 30 января 2017 года средняя цена бензина составила 38,87 рубля за литр.
В Калининградской области на 30 января 2017 года средняя цена бензина составила 38,87 рубля за литр.
Двумя неделями ранее — 38,45 рубля, при том, что на 9 января эта величина составляла 38,37 рубля. В среднем по СЗФО эта величина составила 37,22 рубля.
Цены на топливо оказались следующими: бензин марки АИ-92 (АИ-93
В среднем по СЗФО литр бензина можно было купить за 37,30 рубля.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 33,90 до 37,10 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 37,30 до 41,40 рубля. В