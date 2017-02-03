В Уфе — самое дорогое молоко в Башкирии

Как сообщает Башкортостанстат, средние потребительские цены на цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности достигли к концу января в Уфе 46,95 рубля за литр.

На втором месте — Сибай, жителям которого литр пастеризованного молока обходится в среднем в 45,59 рубля.

На третьем месте — Стерлитамак. Здесь цельное пастеризованное молоко можно приобрести за 43,67 рубля за литр.

Выгоднее всего покупать молоко в Нефтекамске, здесь его продают в среднем за 42,09 рубля.

Среднереспубликанский показатель по ценам на цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности в январе этого года составил 45,41 рубля.