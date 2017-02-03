Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Авдеевский котел: ДНР ответит ВСУ на обстрел жилых районов – СМИ
Разведка ДНР сказала об огромных потерях ВСУ
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
«Поставить на место»: депутат Думы об ответе на атаку Киева в ДНР
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе — самое дорогое молоко в Башкирии

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным выборочного наблюдения, самые высокие цены на молоко в республике зафиксированы в Уфе.

Как сообщает Башкортостанстат, средние потребительские цены на цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности достигли к концу января в Уфе 46,95 рубля за литр.

На втором месте — Сибай, жителям которого литр пастеризованного молока обходится в среднем в 45,59 рубля.

На третьем месте — Стерлитамак. Здесь цельное пастеризованное молоко можно приобрести за 43,67 рубля за литр.

Выгоднее всего покупать молоко в Нефтекамске, здесь его продают в среднем за 42,09 рубля.

Среднереспубликанский показатель по ценам на цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности в январе этого года составил 45,41 рубля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ» узнал о новой схеме отмывания денег через судебных приставов
Иностранные компании уходят из Китая
Ким Чен Ын отправил в отставку главу разведки КНДР
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь