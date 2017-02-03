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11:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На донской трассе задержали фуру с нелегальной брынзой

Сотрудники ГИБДД на трассе «Шахты-Цимлянск» задержали фуру, которая перевозила 17 тонн брынзы без сопроводительных документов.

Полицейские передали продукцию на исследования ветеринарным врачам. По результатам будет принято решение — уничтожать груз или перерабатывать, подчеркнули в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области.

«Из пояснений водителя установлено, что продукция принадлежит ИП Авакян А. Н. из Мартыновского района Ростовской области. Груз направлялся в город Воронеж на завод плавленых сыров “Янтарь”, ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись», — рассказал главный государственный ветеринарный инспектор управления ветеринарии Ростовской области Николай Губачев.

На владельца груза за перевозку продукции без документов, подтверждающих ее безопасность и качество ветеринарные инспекторы выписали протокол об административном правонарушении, сообщили в ведомстве.

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