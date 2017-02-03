Лукашенко готов сократить число проверок для бизнеса

«Все критикуют — ну невозможно работать частникам, предпринимателям. Задушили, задавили… назовите хоть одну страну, где не ходят и не проверяют. Но будет так, как с льготами, скорей всего, сократим все до минимума», — сказал президент.

Он отметил, что когда открывается новое предприятие, туда приходят с проверками органы МЧС, пожарные службы и так далее. «Мы полностью перечеркнем эти нормативы МЧС, санитарные и так далее — и оставим только то, что необходимо. Ну допустим открывается новое предприятие. Пришла туда санстанция, пожарные. Приняли? И все на этом. Если что-то сгорело или взорвалось — вся ответственность на руководителя. Тогда не санстанция будет бегать, а руководитель», — сказал президент.

Он заметил, что власти не обойтись без обсуждения с общественностью этих нововведений.