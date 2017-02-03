Лукашенко готов сократить число проверок для бизнеса
Проверки госорганов должны быть только на начальном этапе, потом за все проблемы на предприятии должен отвечать руководитель, считает президент.
Проверки госорганов должны быть только на начальном этапе, потом за все проблемы на предприятии должен отвечать руководитель, считает президент.
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что можно существенно сократить количество проверок для предприятий частного сектора.
«Все критикуют — ну невозможно работать частникам, предпринимателям. Задушили, задавили… назовите хоть одну страну, где не ходят и не проверяют. Но будет так, как с льготами, скорей всего, сократим все до минимума», — сказал президент.
Он отметил, что когда открывается новое предприятие, туда приходят с проверками органы МЧС, пожарные службы и так далее. «Мы полностью перечеркнем эти нормативы МЧС, санитарные и так далее — и оставим только то, что необходимо. Ну допустим открывается новое предприятие. Пришла туда санстанция, пожарные. Приняли? И все на этом. Если
Он заметил, что власти не обойтись без обсуждения с общественностью этих нововведений.