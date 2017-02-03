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11:30 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко готов сократить число проверок для бизнеса

Проверки госорганов должны быть только на начальном этапе, потом за все проблемы на предприятии должен отвечать руководитель, считает президент.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что можно существенно сократить количество проверок для предприятий частного сектора.

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«Все критикуют — ну невозможно работать частникам, предпринимателям. Задушили, задавили… назовите хоть одну страну, где не ходят и не проверяют. Но будет так, как с льготами, скорей всего, сократим все до минимума», — сказал президент.

Он отметил, что когда открывается новое предприятие, туда приходят с проверками органы МЧС, пожарные службы и так далее. «Мы полностью перечеркнем эти нормативы МЧС, санитарные и так далее — и оставим только то, что необходимо. Ну допустим открывается новое предприятие. Пришла туда санстанция, пожарные. Приняли? И все на этом. Если что-то сгорело или взорвалось — вся ответственность на руководителя. Тогда не санстанция будет бегать, а руководитель», — сказал президент.

Он заметил, что власти не обойтись без обсуждения с общественностью этих нововведений.

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