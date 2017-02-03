Более 800 точек уличной торговли появится этим летом в Хабаровске

Этим летом в краевом центре будут работать 800 точек уличной торговли, из них 334 разместятся в Центральном районе, а в остальных районах города будут функционировать от 100 до 170 лотков. В ассортименте уличных торговцев будут прохладительные напитки, коктейли, кофе, квас, выпечка, мороженое, сахарная вата, вареная кукуруза, а также карамелизированные и покрытые шоколадом фрукты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Летом в Хабаровске также будут организованы места для торговли дачников — по 20 точек в каждом из городских районов.

Сейчас мэрия города продолжает принимать заявки от предпринимателей, которые планируют торговать своей продукцией в весенне-летний период (прием документов начался 27 января).

«На сегодняшний день хабаровскими коммерсантами подано уже 30 заявлений. Прием заявок будет проходить до 27 февраля, а с 6 по 10 марта пройдут заседания конкурсных комиссий. Особого ажиотажа мы не ожидаем, так как за несколько лет в Хабаровске уже сформировался устойчивый пул предпринимателей, избравших для себя уличную торговлю как приоритетный вид бизнеса. Победители конкурса смогут начать торговлю с 1 мая и завершат ее 1 ноября», — сообщила начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Лариса Колмыкова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни по адресу: улица Фрунзе, 60, кабинет 238. Телефоны для справок: 32−70−48; 40−89−52.