На улице Тарской в Омске предложили добавить второй ярус для пешеходов

Всего было представлено 16 проектов как начинающих архитекторов, так и профессионалов, которые выставлены на всеобщее обозрение в СТЦ «Мега».

Победителей определило жюри из омских архитекторов и общественников. Лучшим был признан проект Леонида и Галии Гусельниковых и Андрея Совалкина, в котором решена проблема с парковками на улице Тарской, а пешеходная зона вынесена на второй ярус — эспланаду.

Второе и третье места были отведены проектам с интересными вариантами озеленения, фонтанами, лавочками и стоянками.

«Здесь представлена вся палитра решений формирования общественного пространства», — отметил председатель омского Союза архитекторов Александр Бегун.

В 2017 году Омск должен получить на благоустройство городской среды около 355 млн из федеральной казны и 94 млн из облбюджета, сообщает Омская губерния.