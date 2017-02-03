Передача второй половины госпакета БСК Регфонду отложена

Напомним, запрос на согласование сделки был направлен еще в сентябре 2016 года. Тогда было отказано по причине отсутствия условий приватизации. На второй раз согласование было отложено до марта. Антимонопольная служба на этот раз запросила документы о работе фонда за последние годы, подтверждающие его эффективность.

Издание «Ъ-Уфа» сообщило, что половина блокирующего пакета (38,28%) Башкирской содовой компании уже отошла на распоряжение Регионального фонда Башкирии. Для приватизации второй части необходимо согласование Федеральной антимонопольной службы России. Пока ФАС РФ уже дважды отказала согласовать сделку.

АО «Региональный фонд» владеет акциями и долями примерно 20 предприятий республики. Его задача — предоставлять займы бизнесу, в том числе на приоритетные проекты на льготных условиях. То есть, эффективность деятельности фонда во многом обусловливает перспективы социально-экономического развития региона. 100% акций фонда принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений (Минземимуществу) республики.

Насколько эффективно работает фонд, мы уже ранее подробно писали. 2015 год Регфонд закрыл рекордным убытком в размере 7 млрд рублей. Частично деньги были утеряны в строительстве отеля Hilton Garden Inn Ufa Riverside (450 млн рублей, соинвестор — группа «Кеско»). В том же году 600 млн рублей были утеряны на депозитах в «Нота-банке», которая потеряла лицензию, а так же около 6 млрд рублей на субординированном депозите в «Уралсибе», где была начата санация. Как результат, чистые активы фонда сократились почти вдвое — с 24,8 млрд до 13,34 млрд рублей. При этом, из ряда проектов, в которые были сделаны многомиллионные вливания, фонд просто вышел. В их числе авиакомпания «Аркаим» (1 млрд рублей), завод по производству домокомплектов «Термохольц» (900 млн рублей), «Аэромакс» (240 млн рублей).

В прошлом году фонд изменил форму с ОАО на АО и перестал публично отчитываться о своей деятельности. На наш вопрос в Регфонде ответили: «Коммерческая организация свою отчетность выставляет на свое усмотрение».

Для передачи Регфонду 19,14% акций БСК не требуется разрешение антимонопольной службы, подтвердила глава УФАС по РБ Зульфира Акбашева. Что станет остальной частью ценного актива республики — узнаем через два месяца.