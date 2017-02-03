На «Ростов-Арене» начался монтаж витражей и оконных блоков

Так, по данным сайта донского правительства, на объекте уже начали монтаж витражей и оконных блоков.

Кроме того, на сегодняшний день на 90 процентов завершена кладка кирпичных перегородок, на 85 процентов готова кладка наружных стен и перегородок, на 76 процентов выполнена установка сборных элементов настила трибун. Ведутся штукатурные и электромонтажные работы.

Строительная готовность стадиона составляет около 70-ти процентов. Напомним, срок завершения работ — 25 декабря 2017 года.