Министр экономики РТ встретился с представителями турецких банков
(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Министр экономики РТ Артем Здунов провел встречу с представителями турецких банков в Москве.
(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Министр экономики РТ Артем Здунов провел встречу с представителями турецких банков в Москве.
Встреча прошла после заседания рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ, сообщается на официальном сайте Минэкономики РТ.
На встрече присутствовали президент «Зираат банка» Ахмет Джемал Йылдырым и старший
Основной темой встречи стало рассмотрение трехсторонних отношений между Министерством экономики РТ, организованной промышленной зоной «Гебзе» и финансовыми учреждениями по открытию кредитной линии для привлечения турецких инвестиций в Республику Татарстан.