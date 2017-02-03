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11:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр экономики РТ встретился с представителями турецких банков

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Министр экономики РТ Артем Здунов провел встречу с представителями турецких банков в Москве.

Встреча прошла после заседания рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ, сообщается на официальном сайте Минэкономики РТ.

На встрече присутствовали президент «Зираат банка» Ахмет Джемал Йылдырым и старший вице-президент «Кредит Европа банка» Вердиев Асад Йылмаз-оглы.

Основной темой встречи стало рассмотрение трехсторонних отношений между Министерством экономики РТ, организованной промышленной зоной «Гебзе» и финансовыми учреждениями по открытию кредитной линии для привлечения турецких инвестиций в Республику Татарстан.

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