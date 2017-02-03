Выездное совещание провели чиновники Владивостока на улице Шепеткова
Проблемы транспорта, благоустройства, торговли и безопасности горожан обсудили сегодня чиновники Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
Проблемы транспорта, благоустройства, торговли и безопасности горожан обсудили сегодня чиновники Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
«Выездное совещание провели 3 февраля сотрудники администрации Владивостока на улице Шепеткова. Специалисты
«На этой остановке высаживают пассажиров автобусы двух маршрутов, — пояснил Владимир Ковалевич, начальник
Только в 2016 году по причине незаконной торговли в районе остановки «Шепеткова» было составлено 65 протоколов об административных правонарушениях. Продолжают поступать жалобы от населения и в этом году.
О том, как технически (например, с помощью установки ограждений, остановочного павильона, расширения проезжей части) можно решить проблему, высказались представители управления транспорта и управления дорог и благоустройства.
«Возможно, здесь необходим знак “Остановка запрещена”, — рассказал Максим Вакулич, специалист управления дорог и благоустройства. — Чтобы те же торговцы не могли торговать со своих микроавтобусов, да и вообще останавливаться здесь. Со своей стороны, мы готовы этот знак установить».
В городском управлении транспорта считают, что здесь можно расширить остановочный карман.
По итогам совещания составлен протокол, куда внесены все предложения. Их обсуждение продолжится на следующей неделе. Окончательное решение примут в администрации Ленинского района.