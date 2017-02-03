Выездное совещание провели чиновники Владивостока на улице Шепеткова

«Выездное совещание провели 3 февраля сотрудники администрации Владивостока на улице Шепеткова. Специалисты административно-территориального управления Ленинского района, а также управлений транспорта, дорог и благоустройства пытались решить, как сделать остановку “Шепеткова”, которая находится по направлению движения транспорта в центр города, безопасной и комфортной для пассажиров», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

«На этой остановке высаживают пассажиров автобусы двух маршрутов, — пояснил Владимир Ковалевич, начальник административно-территориального управления Ленинского района. — Автобусы везут сюда горожан из спальных районов, затем люди идут на электричку или пересаживаются на другой транспорт. И мы, администрация района, столкнулись с такой проблемой: несознательные граждане осуществляют незаконную торговлю, чаще всего — продуктами питания, прямо на остановке и тротуаре. То есть там, где проходит посадка и высадка пассажиров, а также просто идут пешеходы. Неоднократные рейды по пресечению такой деятельности не дали ожидаемого результата: штрафы в размере тысячи рублей торговцев совсем не пугают».

Только в 2016 году по причине незаконной торговли в районе остановки «Шепеткова» было составлено 65 протоколов об административных правонарушениях. Продолжают поступать жалобы от населения и в этом году.

О том, как технически (например, с помощью установки ограждений, остановочного павильона, расширения проезжей части) можно решить проблему, высказались представители управления транспорта и управления дорог и благоустройства.

«Возможно, здесь необходим знак “Остановка запрещена”, — рассказал Максим Вакулич, специалист управления дорог и благоустройства. — Чтобы те же торговцы не могли торговать со своих микроавтобусов, да и вообще останавливаться здесь. Со своей стороны, мы готовы этот знак установить».

В городском управлении транспорта считают, что здесь можно расширить остановочный карман.

По итогам совещания составлен протокол, куда внесены все предложения. Их обсуждение продолжится на следующей неделе. Окончательное решение примут в администрации Ленинского района.