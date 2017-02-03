Стала известна стоимость продуктовой корзины Башкирии

Согласно данным выборочного наблюдения, средняя стоимость килограмма говядины, кроме бескостного мяса — 297,20 рубля, свинины — 240,73 рубля; баранины — 348,22 рубля.

Мороженых и охлажденных кур в республике можно приобрести в среднем за 129,48 рубля за килограмм. Примерно столько же — 129,95 рубля за килограмм — стоит мороженая неразделанная рыба.

Сливочное масло обходится жителям Башкортостана в среднем за 463,18 рубля, подсолнечное масло — в 101,31 рубля.

Средняя стоимость цельного пастеризованного молока 2,5−3,2 процента жирности — 45,41 рубля за литр, цельного стерилизованного аналогичной жирности — 61,33 рубля за литр. Ранее статистики Башкортостана привели данные, где в республике молоко дороже и дешевле всего.

Десяток куриных яиц стоил в январе 60,23 рубля, килограмм сахара — 44,19 рубля, черного байхового чая — 657,19 рубля.

Самый дешевый продукт из потребительской корзины — соль — можно купить за 9,26 рубля за килограмм.

Стоимость килограмма пшеничной муки по итогам января сложилась на уровне 29,65 рубля, вермишели — 46,54 рубля, хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на уровне 42,77 рубля, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 43,29 рубля.

Что касается круп и, в частности, шлифованного риса, то в январе он обошелся жителям региона в 49,75 рубля за килограмм. Пшено, традиционно, дешевле — 26,63 рубля, а гречневая крупа-ядрица, наоборот, дороже — 66,18 рубля за килограмм.

Средняя стоимость овощей и фруктов, входящих в набор потребительской корзины россиянина, выглядит в Башкортостане следующим образом: картофель — 19,27 рубля, свежая белокочанная капуста — 17,32 рубля, репчатый лук — 20,56 рубля, морковь — 22,86 рубля, яблоки — 73,50 рубля за килограмм.