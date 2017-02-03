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12:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп — Туапсе

Краснодарский край предложит потенциальным инвесторам возможность вложиться в перспективный автотранспортный проект.

Речь идет о строительстве платного тоннеля на автодороге Майкоп — Туапсе в районе Шаумянского перевала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 3 февраля, проект планируется представить на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как отметили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, строительство платного автодорожного тоннеля позволит водителям по кратчайшему пути добираться до Черноморского побережья, в обход семикилометрового гравийного участка, проходящего в стесненных условиях горной местности. Интенсивность движения машин через тоннель после ввода в эксплуатацию составит, по оценке, более пяти тысяч автомобилей в сутки.

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 4,5 млрд рублей.

Напомним, низкая автотранспортная доступность Черноморского побережья остается на сегодня основной проблемой курортов Краснодарского края. При общей протяженности береговой линии порядка 400 километров к нему ведут только два автодорожных маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае обсуждается вопрос строительства еще одной альтернативной дороги до Черноморского побережья общей протяженностью свыше 115 километров — от села Черниговское до посёлка Дагомыс. Предполагается, что автотрасса пройдет в обход особо охраняемой территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Приблизительная стоимость альтернативной для федеральной трассы М-4 «Дон» дороги — почти 55 млрд рублей. Проезд по дороге будет платным. Тарифы на проезд по автотрассам края уже установлены. Соответствующий документ 20 января подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Российский инвестиционный форум состоится в Сочи 27—28 февраля. Делегация Краснодарского края готовится представить потенциальным инвесторам более 500 проектов.

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