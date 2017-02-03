Власти Калининграда разработали концепцию размещения рекламных вывесок для бизнесменов

Концепция даёт возможность заказчику, изучив её положения о месте размещения вывески, её типе, типе подсвета, месте размещения на плоскости информационного поля текста, логотипа и товарного знака, упростить решение при выборе вида вывески для приведения в соответствие с требованиями, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, значительная часть конструкций в областном центре устарела. Кроме того, большое количество вывесок выполнено из некачественных материалов. Они установлены хаотично, без учёта архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий, из-за чего создаётся «визуальный шум» на улицах города.

Разработчики концепции изучили и применили достижения отечественного и зарубежного опыта в изготовлении и размещении рекламных вывесок.

Предлагаемая нами концепция является своего рода ликбезом для тех, кто хочет, чтобы вывеска на его магазине, салоне, аптеке, любой другой организации выглядела современно, стильно. Концепцию разрабатывали профессионалы, и их рекомендациям можно доверять. На сайте представлены образцы правильных, красивых вывесок и примеры того, как делать их не нужно, — пояснила начальник отдела рекламы комитета архитектуры и строительства Юлия Рябова.