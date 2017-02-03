Власти Калининграда разработали концепцию размещения рекламных вывесок для бизнесменов
Администрация разработала
Администрация разработала
Концепция даёт возможность заказчику, изучив её положения о месте размещения вывески, её типе, типе подсвета, месте размещения на плоскости информационного поля текста, логотипа и товарного знака, упростить решение при выборе вида вывески для приведения в соответствие с требованиями, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Как отметили в мэрии, значительная часть конструкций в областном центре устарела. Кроме того, большое количество вывесок выполнено из некачественных материалов. Они установлены хаотично, без учёта архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий,
Разработчики концепции изучили и применили достижения отечественного и зарубежного опыта в изготовлении и размещении рекламных вывесок.
Предлагаемая нами концепция является своего рода ликбезом для тех, кто хочет, чтобы вывеска на его магазине, салоне, аптеке, любой другой организации выглядела современно, стильно. Концепцию разрабатывали профессионалы, и их рекомендациям можно доверять. На сайте представлены образцы правильных, красивых вывесок и примеры того, как делать их не нужно, — пояснила начальник отдела рекламы комитета архитектуры и строительства Юлия Рябова.
Стоит отметить, что областное правительство намерено регламентировать внешний вид рекламных вывесок на домах. «При разработке паспорта фасада нужно учитывать места под рекламу, её габариты, и прописывать всё это в регламенте. Мы не можем влиять на фирменный стиль: нельзя заставить Сбербанк использовать фиолетовый или красный цвета. Но мы должны регламентировать размеры и поверхности, которые используются под рекламу», — пояснял врио