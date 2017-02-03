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12:15 (мск), источник: Nakanune.ru

В «МРСК Урала» выбрали первого заместителя генерального директора

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» выбрал Вадима Локтина на должность первого заместителя генерального директора — главного инженера.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Вадим Локтин был назначен и.о. первого заместителя генерального директора — главного инженера. Он вступил в должность 1 декабря прошлого года.

Свою карьеру в электроэнергетике Вадим Локтин начал в 1994 году в Чусовских электрических сетях «Пермэнерго», где прошёл путь от инженера-технолога службы подстанций до начальника производственно-технического отдела.

С декабря 2007 года по ноябрь 2014 был главным инженером Пермских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго». С ноября 2014 года по октябрь 2015 года работал в энергосистеме в должности заместителя директора — главного инженера филиала «Челябэнерго». С октября 2015 года по ноябрь 2016 года он занимал должность заместителя директора — главного инженера филиала «Пермэнерго».

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