В Перми реконструируют сквер им. Розалии Землячки
На благоустройство парка выделят 85 млн руб.
На благоустройство парка выделят 85 млн руб.
Сквер им. Розалии Землячки реконструируют в Перми в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
«Мы планируем начать реконструкцию сквера уже в этом году. В бюджете заложены деньги, которые пойдут на обновление и благоустройство этого места отдыха», — рассказал Дмитрий Малютин.
На полную реконструкцию сквера уйдёт около трёх лет. Первый этап