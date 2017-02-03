В Перми реконструируют сквер им. Розалии Землячки

Сквер им. Розалии Землячки реконструируют в Перми в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

«Мы планируем начать реконструкцию сквера уже в этом году. В бюджете заложены деньги, которые пойдут на обновление и благоустройство этого места отдыха», — рассказал Дмитрий Малютин.