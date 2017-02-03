В Башкирии за два года закрыли 66 микрофинансовых организаций

Об этом сообщается в документах Центрального Банка России. Из них 37 ушли из башкирского рынка в 2016 году, а остальные 29 — 2015.

Согласно статистике ЦБ, в стране 55% МФО покинули рынок добровольно, 45% пришлось исключить из реестра за нарушения.

На данный момент в Башкирии работают 60 МФО. При этом республика во всей стране лидирует по количеству выданных микрозаймов. По данным Национального бюро кредитных историй, за 2016 год было оформлено операций по займу на сумму 6 млн 107 тыс рублей.

По данным портала Zaim.com, на территории Башкирии расположены около 700 офисов МФО, что соответствует 5,1% российского числа. По этому показателю республика так же числится в лидерах.