Губернатор поздравил ММЗ с юбилеем

«Ваш завод был рожден под крылом легендарного ГРЦ имени Макеева и продолжил славные трудовые традиции, осваивая новые ниши в производстве “мирной продукции” и одновременно выполняя сложнейшие оборонные заказы», — говорится в поздравительном адресе главы региона.

Входящий в структуру Федерального космического агентства, Миасский машиностроительный завод, насчитывающий 1200 сотрудников, выпускает сегодня не только изделия для оборонного комплекса страны, но также и целую линейку «гражданской» продукции — от сложных систем для нефтехимической отрасли до светодиодных светильников и пивоваренного оборудования. Любопытно, что ежедневно на оборудовании ММЗ производится 250 тысяч литров пива и 120 тысяч литров кваса от Калининграда до Сахалина. Нефтехимическое производство Миасского машиностроительного завода занимает на сегодняшний день почти 32 процента на рынке России, а его потребителями являются крупнейшие компании страны — «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Башнефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «ТНК-ВР Холдинг» и другие. Тургоякская ТЭЦ, входящая в состав ММЗ, обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тысяч человек. При этом выпуск оборонной продукции для Военно-морского флота России имеет на предприятии, конечно, приоритетное значение.