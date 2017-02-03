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13:01 (мск), источник: Uralpress.ru

Губернатор поздравил ММЗ с юбилеем

Завтра, 4 февраля, Миасский машиностроительный завод отмечает свой юбилей — 25 лет с момента образования юридического лица. Накануне этого события коллектив предприятия поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Ваш завод был рожден под крылом легендарного ГРЦ имени Макеева и продолжил славные трудовые традиции, осваивая новые ниши в производстве “мирной продукции” и одновременно выполняя сложнейшие оборонные заказы», — говорится в поздравительном адресе главы региона.

Входящий в структуру Федерального космического агентства, Миасский машиностроительный завод, насчитывающий 1200 сотрудников, выпускает сегодня не только изделия для оборонного комплекса страны, но также и целую линейку «гражданской» продукции — от сложных систем для нефтехимической отрасли до светодиодных светильников и пивоваренного оборудования. Любопытно, что ежедневно на оборудовании ММЗ производится 250 тысяч литров пива и 120 тысяч литров кваса от Калининграда до Сахалина. Нефтехимическое производство Миасского машиностроительного завода занимает на сегодняшний день почти 32 процента на рынке России, а его потребителями являются крупнейшие компании страны — «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Башнефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «ТНК-ВР Холдинг» и другие. Тургоякская ТЭЦ, входящая в состав ММЗ, обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тысяч человек. При этом выпуск оборонной продукции для Военно-морского флота России имеет на предприятии, конечно, приоритетное значение.

Назвав завод-юбиляр одним из ведущих машиностроительных предприятий Челябинской области, губернатор пожелал всем работникам здоровья, счастья и благополучия, а предприятию — процветания и успеха во всех начинаниях. «Уверен, что у вас есть все необходимые силы, компетенции, возможности с каждым годом расширять горизонты своей деятельности», — отметил в поздравлении заводу Борис Дубровский.

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