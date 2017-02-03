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12:29 (мск), источник: Новый Калининград

Власти региона уточнили сумму бюджетных средств, направляемых на рекультивацию свалки в «Косме»

На рекультивацию закрытого полигона ТБО в пос. им. А. Космодемьянского и золоотвала «Дарита» в Калининграде в течение двух ближайших лет направят из областного бюджета 243 млн рублей.

Такие цифры указаны в проекте постановления правительства региона, опубликованном на его официальном сайте.

Согласно документу, на рекультивацию полигона дополнительно выделят 178 млн рублей, золоотвала — 61,5 млн рублей. В целом же после утверждения данных корректировок, на ликвидацию негативных последствий от данных объектов за года из областного бюджета по программе «Окружающая среда» будет направлено 469,7 млн рублей.

Напомним, что в середине января врио губернатора региона Антон Алиханов заявил, что федеральный бюджет предусмотрел выделение Калининградской области 352 млн рублей на проект рекультивации закрытого полигона ТБО в посёлке им. Космодемьянского в 2017—2018 годах. При этом принцип выделения средств на проект предполагает 37-процентное софинансирование региона.

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