В Воронеже собрали первый Ил-112
После завершения государственных испытаний ВАСО рассчитывает выпускать до 12 самолетов в год.
После завершения государственных испытаний ВАСО рассчитывает выпускать до 12 самолетов в год.
В цех окончательной сборки воронежского авиазавода (ВАСО) поступил первый опытный образец легкого
Крыло у Ил-112 уникальное — оно выполнено монолитным и крепится непосредственно на фюзеляж сверху вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом. Новая конструкция облегчает вес самолета и повышает экономическую эффективность его эксплуатации.
— Впервые в России на транспортном самолете устанавливается монокрыло, поэтому это очень ответственный этап для специалистов завода. Создание Ил-112 во многом уникально — начиная с того, что с момента начала работ по нему прошло меньше года, — рассказал начальник цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий Супонецкий.
Контракт с Минобороны предусматривает строительство в Воронеже как летного прототипа — его сейчас собрали, — так и опытного образца для наземных и прочностных испытаний, работы над ним ведутся параллельно. Первый полет Ил-112 запланирован на 30 июня 2017 года.
Новый
Для защиты от ПВО самолет оснастят бортовым комплексом обороны на основе станций радиоэлектронного и оптического подавления «Витебск» и «Президент-С». Появится и гражданская версия транспортника.
После завершения государственных испытаний ВАСО рассчитывает выпускать до 12 самолетов в год.