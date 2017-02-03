Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
РБК узнал о малоизвестных договоренностях России с ДНР и ЛНР
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Спасатель принял роды у незнакомки и удочерил новорожденную
Голый русский турист с ножом напал на прохожих
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
13:06 (мск), источник: "Российская газета"

В Воронеже собрали первый Ил-112

После завершения государственных испытаний ВАСО рассчитывает выпускать до 12 самолетов в год.

В цех окончательной сборки воронежского авиазавода (ВАСО) поступил первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Произведена важнейшая операция в создании самолета — стыковка крыла с фюзеляжем.

Крыло у Ил-112 уникальное — оно выполнено монолитным и крепится непосредственно на фюзеляж сверху вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом. Новая конструкция облегчает вес самолета и повышает экономическую эффективность его эксплуатации.

— Впервые в России на транспортном самолете устанавливается монокрыло, поэтому это очень ответственный этап для специалистов завода. Создание Ил-112 во многом уникально — начиная с того, что с момента начала работ по нему прошло меньше года, — рассказал начальник цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий Супонецкий.

Контракт с Минобороны предусматривает строительство в Воронеже как летного прототипа — его сейчас собрали, — так и опытного образца для наземных и прочностных испытаний, работы над ним ведутся параллельно. Первый полет Ил-112 запланирован на 30 июня 2017 года.

Новый военно-транспортный самолет заменит в ВКС России Ан-26. Для него разработан современный турбовинтовой двигатель, Ил-112 сможет принимать на борт до пяти тонн груза и использовать грунтовые аэродромы.

Для защиты от ПВО самолет оснастят бортовым комплексом обороны на основе станций радиоэлектронного и оптического подавления «Витебск» и «Президент-С». Появится и гражданская версия транспортника.

После завершения государственных испытаний ВАСО рассчитывает выпускать до 12 самолетов в год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минфин закупит в феврале валюту на 113 млрд рублей
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Иностранные компании уходят из Китая
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Необычные здания-спирали (фото)
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь