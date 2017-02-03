В Воронеже собрали первый Ил-112

В цех окончательной сборки воронежского авиазавода (ВАСО) поступил первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Произведена важнейшая операция в создании самолета — стыковка крыла с фюзеляжем.

Крыло у Ил-112 уникальное — оно выполнено монолитным и крепится непосредственно на фюзеляж сверху вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом. Новая конструкция облегчает вес самолета и повышает экономическую эффективность его эксплуатации.

— Впервые в России на транспортном самолете устанавливается монокрыло, поэтому это очень ответственный этап для специалистов завода. Создание Ил-112 во многом уникально — начиная с того, что с момента начала работ по нему прошло меньше года, — рассказал начальник цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий Супонецкий.

Контракт с Минобороны предусматривает строительство в Воронеже как летного прототипа — его сейчас собрали, — так и опытного образца для наземных и прочностных испытаний, работы над ним ведутся параллельно. Первый полет Ил-112 запланирован на 30 июня 2017 года.

Новый военно-транспортный самолет заменит в ВКС России Ан-26. Для него разработан современный турбовинтовой двигатель, Ил-112 сможет принимать на борт до пяти тонн груза и использовать грунтовые аэродромы.

Для защиты от ПВО самолет оснастят бортовым комплексом обороны на основе станций радиоэлектронного и оптического подавления «Витебск» и «Президент-С». Появится и гражданская версия транспортника.

После завершения государственных испытаний ВАСО рассчитывает выпускать до 12 самолетов в год.