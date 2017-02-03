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13:18 (мск), источник: Volga News

Областные власти продают с аукциона пять Audi A6, два Nissan Teana и BMW

Правительство Самарской области выставило на торги восемь иномарок, сообщается в документации, размещенной на сайте регионального Главного управления торгов.

К продаже предлагаются пять Audi A6 2005, 2006 и 2008 годов выпуска, два Nissan Teana (2006) и BMW 2001 года.

Начальная цена автомобилей — от 295 тыс. до 478 тыс. руб., а совокупная стартовая цена всех лотов — почти 3 млн рублей.

Шаг аукциона составляет 5%.

Все аукционы планируется провести до 15 марта.

Напомним, ранее на торгах уже выставлялись восемь Audi A6 из правительственного гаража, но желающих их приобрести не нашлось.

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