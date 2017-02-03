Областные власти продают с аукциона пять Audi A6, два Nissan Teana и BMW
Правительство Самарской области выставило на торги восемь иномарок, сообщается в документации, размещенной на сайте регионального Главного управления торгов.
Правительство Самарской области выставило на торги восемь иномарок, сообщается в документации, размещенной на сайте регионального Главного управления торгов.
К продаже предлагаются пять Audi A6 2005, 2006 и 2008 годов выпуска, два Nissan Teana (2006) и BMW 2001 года.
Начальная цена автомобилей — от 295 тыс. до 478 тыс. руб., а совокупная стартовая цена всех лотов — почти 3 млн рублей.
Шаг аукциона составляет 5%.
Все аукционы планируется провести до 15 марта.
Напомним, ранее на торгах уже выставлялись восемь Audi A6 из правительственного гаража, но желающих их приобрести не нашлось.