Скоростную магистраль Екатеринбург — Челябинск могут проложить сразу через 2 аэропорта

Скоростная железнодорожная магистраль «Челябинск — Екатеринбург» может соединить сразу два аэропорта — предположительно, остановки будут сделаны в Баландино и Кольцово, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Челябинской области.

Власти Челябинской и Свердловской областей обсудили трассировку, финансирование и участие уральского бизнеса в проекте ВСМ «Челябинск — Екатеринбург».

Представители администрации Свердловской области подтвердили, что регион войдет в складочный капитал хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» до 10 марта, выделив 50 млн рублей на подготовку проекта. На совещании была согласована дорожная карта процедур по вхождению области в ХП «УСМ», она будет находиться на контроле у правительств двух регионов.

Также рассмотрено несколько вариантов прохождения высокоскоростной магистрали. Например, если маршрут пройдет через Баландино и Кольцово, по мнению экспертов, это увеличит пассажирский трафик железной дороги и усилит оба аэропорта.

По предварительным оценкам, объем капитальных затрат составит порядка 165 млрд рублей. Проект реализуется в рамках частной концессионной инициативы, поэтому лишь малая часть финансовых вложений будет производиться за счет государственных средств.

На совещании предложено начинать привлекать частных инвесторов. «На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, мы ставим задачу привлечь пять рублей, вложенных бизнесом в проекты, базирующиеся на ней. Это новые производства, объекты недвижимости и другие проекты», — заявил замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Помимо организации пассажирских перевозок, прорабатывается возможность транспортировки грузов по высокоскоростной магистрали с использованием специальных авиационных контейнеров для обеспечения необходимой скорости и уровня безопасности.

Напомним, в 2016 году губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Свердловской Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации проекта ВСМ.