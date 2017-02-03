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13:32 (мск), источник: ivbg.ru

Газпром хочет строить новые объекты теплоснабжения в Ленобласти

Компания рассматривает перечень из 60 объектов теплоэнергетики в шести районах региона для возможного инвестирования.

Источник: Reuters

Компания «Газпром» заинтересована в возведении новых объектов в Ленинградской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

— Мы сегодня встречались с Марковым (член правления ОАО «Газпром» — прим ред.), и они готовы возобновить реализацию объектов теплоснабжения, — сообщил губернатор Ленинградской области. Он также отметил, что в течение месяца чиновники подготовят новую политику тарифов для газовщиков.

Компания рассматривает перечень из 60 объектов теплоэнергетики в шести районах региона, предоставленных администрацией Ленинградской области, для возможного инвестирования.

Сейчас в Выборгском районе «Газпром» строит комплекс по производству сжиженного газа, стоимость которого оценивается в 127 млрд рублей. Такжекорпорация может принять участие в реконструкции систем теплоснабжения Бокситогорска и вложить в проект более миллиарда рублей. Работы по реконструкции теплосистем также ведутся в Тихвине и будут продолжаться до 2030-го года. Работы в Тихвине «Газпром» оценивает в три млрд рублей.

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