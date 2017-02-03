Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
От боли в спине не помогают никакие лекарства
"Полная катастрофа": Трамп призвал помолиться за Шварценеггера
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Спасатель принял роды у незнакомки и удочерил новорожденную
Голый русский турист с ножом напал на прохожих
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
13:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Реконструкцией ЕКАД за 4,7 миллиарда никто не заинтересовался

Конкурс провалился.

Источник: УралИнформБюро

Свердловские власти не смогли найти подрядчика для реконструкции 10-километрового участка ЕКАД от Семи Ключей до Большого Истока. На аукцион заявилась всего одна компания, к которой возникли серьезные претензии. Конкурс признали несостоявшимся, передает «Уралинформбюро».

Дорогу планируется расширить с двух до четырех полос. В дальнейшем предполагается довести их число до шести. Кроме того, будет обустроена разделительная полоса шириной 12,5 метра. До 2022 года на работы выделят 4,75 миллиарда рублей. Новый аукцион объявят в ближайшее время.

Затем дорогу Семь Ключей — Большой Исток собираются соединить с проектируемым участком третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа (от автодороги Екатеринбург — Полевской до трассы М5 «Урал»). На примыкании этих двух отрезков к 2021 году возведут транспортную развязку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Идеальная рабочая неделя длится 39 часов
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Иностранные компании уходят из Китая
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь