Реконструкцией ЕКАД за 4,7 миллиарда никто не заинтересовался

Свердловские власти не смогли найти подрядчика для реконструкции 10-километрового участка ЕКАД от Семи Ключей до Большого Истока. На аукцион заявилась всего одна компания, к которой возникли серьезные претензии. Конкурс признали несостоявшимся, передает «Уралинформбюро».

Дорогу планируется расширить с двух до четырех полос. В дальнейшем предполагается довести их число до шести. Кроме того, будет обустроена разделительная полоса шириной 12,5 метра. До 2022 года на работы выделят 4,75 миллиарда рублей. Новый аукцион объявят в ближайшее время.

Затем дорогу Семь Ключей — Большой Исток собираются соединить с проектируемым участком третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа (от автодороги Екатеринбург — Полевской до трассы М5 «Урал»). На примыкании этих двух отрезков к 2021 году возведут транспортную развязку.