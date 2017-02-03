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13:23 (мск), источник: dostup1.ru

Росприроднадзор снял запрет на работу технологической установки «Мечел-Кокса»

Оборудование признано исправным; мероприятия по снижению загрузки производства в период действия режима НМУ выполняются.

Росприроднадзор в пятницу, 3 февраля, отменил запрет на деятельность технологической установки предприятия «Мечел-Кокс» (ООО, входит в Группу Мечел), который был наложен 1 февраля 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В ходе повторной проверки, которую Росприроднадзор провел сегодня на ООО “Мечел-Кокс”, государственным инспектором в области охраны окружающей среды выдано определение об отмене запрета на эксплуатацию установки очистки газов и снятии пломбы, так как оборудование признано исправным», — уточнили на предприятии.

Также инспекторы проверили выполнение мероприятий, в том числе по снижению загрузки производства, в период действия режима НМУ второй степени опасности. Замечаний не выявлено.

В настоящий момент все агрегаты «Мечел-Кокса» работают в штатном режиме с учетом выполнения мероприятий, предусмотренных на период действия НМУ.

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