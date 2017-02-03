«Крымэнерго» сообщает о предстоящих перебоях с энергоснабжением Симферополя

«В связи с реконструкцией воздушных линий в Симферополе с 13 февраля по 15 марта 2017 года в период с 8:00 до 17:00 будет прекращаться подача электроснабжения по адресам: Лескова (35−37), Хохлова (1−53), Софьи Перовской (2−48,1−37), Пирогова (16−46, 19−67), Рылеева (8−12, 15−21), Дацуна (2−24, 5−25), пер. Пирогова (4−8, 3−5)», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей, подчеркнули в «Крымэнерго». На период проведения работ «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Кроме того, на предприятии добавили, что в указанный период времени возможны отклонения от графика.

Также «Крымэнерго» сообщило о возможности сообщать об авариях и аварийных отключениях через SMS. Номер для приема сообщений — 7 978 993 69 51. Для регистрации заявки в SMS необходимо указать адрес (район, населенный пункт, улица, номер дома) и суть обращения.