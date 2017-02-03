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15:36 (мск), источник: Новый Калининград

УФАС региона организовало внеплановую проверку калининградских торговых сетей

Региональное управление ФАС начало внеплановую проверку торговых сетей Калининградской области. Информация об этом накануне появилась на официальном сайте ведомства.

Причиной проверки стало поручение вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича, зафиксированное в протоколе заседания Правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков.

В ходе проверки, как отмечено в сообщении, будет отслеживаться соблюдение требований антимонопольного законодательства РФ, норм Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При проведении проверки специалисты регионального управления ФАС будут также учитывать данные анкет поставщиков и производителей товаров, сотрудничающих с торговыми сетями. Направить их контрагенты торговых сетей смогут до 10 февраля.

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