УФАС региона организовало внеплановую проверку калининградских торговых сетей

Причиной проверки стало поручение вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича, зафиксированное в протоколе заседания Правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков.

В ходе проверки, как отмечено в сообщении, будет отслеживаться соблюдение требований антимонопольного законодательства РФ, норм Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При проведении проверки специалисты регионального управления ФАС будут также учитывать данные анкет поставщиков и производителей товаров, сотрудничающих с торговыми сетями. Направить их контрагенты торговых сетей смогут до 10 февраля.