УФАС региона организовало внеплановую проверку калининградских торговых сетей
Региональное управление ФАС начало внеплановую проверку торговых сетей Калининградской области. Информация об этом накануне появилась на официальном сайте ведомства.
Региональное управление ФАС начало внеплановую проверку торговых сетей Калининградской области. Информация об этом накануне появилась на официальном сайте ведомства.
Причиной проверки стало поручение
В ходе проверки, как отмечено в сообщении, будет отслеживаться соблюдение требований антимонопольного законодательства РФ, норм Федерального закона от
При проведении проверки специалисты регионального управления ФАС будут также учитывать данные анкет поставщиков и производителей товаров, сотрудничающих с торговыми сетями. Направить их контрагенты торговых сетей смогут до 10 февраля.