«Роскомос» анонсировал первый коммерческий пуск «Протона» с воронежским двигателем

Глава Роскосмоса Игорь Комаров рассказал о первом коммерческом запуске ракеты-носителя «Протон-М» в интервью телеканалу «Россия-24» в пятницу, 3 февраля. По словам Комарова, старт намечен на апрель 2017 года.

Глава Роскомоса добавил, что коммерческий запуск «Протона» не затронет федеральную программу: все ракеты-носители, которые должны быть запущены по государственному заказу, есть в наличии.

Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» в январе 2017 года Поводом стали технологические проблемы, проявившиеся на огневых испытаниях. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет, успеет ли Воронежский мехзавод проверить отозванные двигатели до апреля.

Контекст

Воронежский механический завод, выпускающий двигатели для ракет-носителей типа «Союз» и «Протон», перейдет под управление научно-производственного объединения «Энергомаш». Решение принято на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина, которое состоялось на ВМЗ 28 января. В правительстве РФ и в Роскосмосе считают, что мера поможет вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона».

Дмитрий Рогозин назвал причинами некачественной сборки двигателей ракет-носителей «Протон-М» слабую культуру производства на воронежском мехзаводе и низкую зарплату работников.