Дефицит бюджета Воронежской области после корректировки составил 900 млн рублей
Накануне в Воронежской областной Думе состоялось первое заседание
Накануне в Воронежской областной Думе состоялось первое заседание
По данным главы департамента финансов Надежды Сафроновой, бюджет Воронежской области пополнился на 1 млрд 700 млн рублей из федеральной казны. При этом около 50 процентов суммы уже было заложено в главный финансовый документ области.
«В целом доходы и расходы облбюджета увеличиваются на 861 млн рублей в текущем году», — подчеркнула Надежда Сафонова.
По словам спикера облДумы Владимира Нетесова, 425 млн рублей направят на предоставление ежемесячной выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Деньги полагаются до достижения возраста трех лет. Еще 404 млн позволят обеспечить инвалидов средствами реабилитации и 90 млн направят на предоставление жилья
Во время заседание отметили, что сейчас на каждый воронежский рубль удается привлекать три рубля из федеральной казны.
Доход бюджета Воронежской области составляет 77 млрд 424 млн рублей, а расходная 78 млрд 325 млн. Соответственно, дефицит около 900 миллионов.