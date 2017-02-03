Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
От боли в спине не помогают никакие лекарства
СМИ: Трамп отменил переговоры НАТО и Киева из-за России
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14:03 (мск), источник: Новости Воронежа

Дефицит бюджета Воронежской области после корректировки составил 900 млн рублей

Накануне в Воронежской областной Думе состоялось первое заседание весенне-летней сессии. На нем скорректировали региональный бюджет на 2017 год.

По данным главы департамента финансов Надежды Сафроновой, бюджет Воронежской области пополнился на 1 млрд 700 млн рублей из федеральной казны. При этом около 50 процентов суммы уже было заложено в главный финансовый документ области.
«В целом доходы и расходы облбюджета увеличиваются на 861 млн рублей в текущем году», — подчеркнула Надежда Сафонова.
По словам спикера облДумы Владимира Нетесова, 425 млн рублей направят на предоставление ежемесячной выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Деньги полагаются до достижения возраста трех лет. Еще 404 млн позволят обеспечить инвалидов средствами реабилитации и 90 млн направят на предоставление жилья детям-сиротам.

Во время заседание отметили, что сейчас на каждый воронежский рубль удается привлекать три рубля из федеральной казны.

Доход бюджета Воронежской области составляет 77 млрд 424 млн рублей, а расходная 78 млрд 325 млн. Соответственно, дефицит около 900 миллионов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В школах и детсадах Воронежской области нарушали требования пожарной безопасности
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Иностранные компании уходят из Китая
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь