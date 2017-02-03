Дефицит бюджета Воронежской области после корректировки составил 900 млн рублей

По данным главы департамента финансов Надежды Сафроновой, бюджет Воронежской области пополнился на 1 млрд 700 млн рублей из федеральной казны. При этом около 50 процентов суммы уже было заложено в главный финансовый документ области.

«В целом доходы и расходы облбюджета увеличиваются на 861 млн рублей в текущем году», — подчеркнула Надежда Сафонова.

По словам спикера облДумы Владимира Нетесова, 425 млн рублей направят на предоставление ежемесячной выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Деньги полагаются до достижения возраста трех лет. Еще 404 млн позволят обеспечить инвалидов средствами реабилитации и 90 млн направят на предоставление жилья детям-сиротам.

Во время заседание отметили, что сейчас на каждый воронежский рубль удается привлекать три рубля из федеральной казны.

Доход бюджета Воронежской области составляет 77 млрд 424 млн рублей, а расходная 78 млрд 325 млн. Соответственно, дефицит около 900 миллионов.