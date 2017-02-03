В аптеках Казани и Елабуги выявлено превышение цен на важнейшие лекарственные препараты

Нарушения установленных норм надбавок выявлены в четырех казанских ООО: «Контакт А+», «Панацея-Фарм», «Фарм-Инвест», «Ева Плюс», а также в елабужском ООО «Мир лекарств».

В каждом случае по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования» — прим. Т-и) были составлены протоколы об административных правонарушениях (в отношении юридических и должностных лиц), наложены штрафы.

Госкомитет РТ по тарифам напоминает: формировать цены на ЖНВЛП с учетом установленных предельных размеров оптовых и розничных надбавок — обязательное условие для оптовых и розничных аптечных предприятий. При этом предельные размеры оптовых надбавок для препаратов до 50 рублей включительно — 15 процентов, от 50 рублей до 500 рублей включительно — 13 процентов, более 500 рублей — 11 процентов. Максимальные розничные надбавки не должны превышать 32, 30 и 23,4 процента соответственно.

Завышение цен на лекарства квалифицируется по статье ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования» — прим. Т-и) и карается административным штрафом в 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок до трех лет для должностных лиц; на юридических лиц — штрафом в двойном размере от излишка выручки.