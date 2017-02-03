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14:12 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области зафиксировали рост доходов населения

К такому выводу пришли специалисты финансового университета при Правительстве РФ.

Рост доходов населения Омской области зафиксировали специалисты финансового университета при Правительстве РФ.

Итоги были подведены по результатам потребительской активности в январе 2017 года. Специалисты заявляют, что в первой половине 2017 года ожидается устойчивое восстановление российской экономики, которое началось в конце 2016 года.

Наибольший рост доходов населения в начале года отмечен в десяти регионах страны: в Чеченской республике, в Омской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Пензенской, Рязанской, Томской областях, республиках Карелия и Хакасия.

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