В Омской области зафиксировали рост доходов населения

Рост доходов населения Омской области зафиксировали специалисты финансового университета при Правительстве РФ.

Итоги были подведены по результатам потребительской активности в январе 2017 года. Специалисты заявляют, что в первой половине 2017 года ожидается устойчивое восстановление российской экономики, которое началось в конце 2016 года.

Наибольший рост доходов населения в начале года отмечен в десяти регионах страны: в Чеченской республике, в Омской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Пензенской, Рязанской, Томской областях, республиках Карелия и Хакасия.