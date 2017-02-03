В Нижнем за плохую уборку снега с подрядчиков удержали 9 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода за два зимних месяца удержала с подрядчиков за некачественную уборку дорог 9 млн рублей, сообщил заместитель главы администрации города Сергея Миронова.

По словам директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрея Жижина, за три месяца в Нижнем Новгороде выпала среднегодовая норма снега. С 1 ноября с городских улиц вывезли около 540 тысяч кубометров снега, использовано около 70 тысяч тонн песко-соляной смеси.

«Если в декабре за некачественную работу с подрядных организаций было удержано почти 5,5 млн рублей, то в январе — уже только около 3,5 млн рублей, — сообщил Сергей Миронов. — Это хорошая тенденция, но мы будем продолжать еженедельные проверки».