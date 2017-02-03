Мэр: в этом году Новосибирск получит федеральный миллиард на ремонт дорог

В этом году Новосибирск попал в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», что неудивительно, поскольку проблема для города более чем актуальна. Объективные реалии таковы, что сложившаяся городская инфраструктура оказалась не готова к постоянно возрастающему количеству автомобилей в Новосибирске. К тому же общая площадь автомобильных дорог, закреплённых за департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, составляет 12,364 млн кв. метров.

В итоге, городу будет выделен 1 млрд рублей на ремонт дорожных покрытий и ликвидацию очагов ДТП. Однако чтобы получить деньги по федеральной программе, нужно соответствовать ряду условий, поэтому нам пришлось немного скорректировать план ремонта дорог. План по реконструкции и ремонту дорожных магистралей уже согласован в Москве, в него вошли девять дорог и 15 мест повышенной опасности, где чаще всего происходят ДТП.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице «ВКонтакте», на дорожное покрытие в частном секторе в 2016 году было выделено 100 млн рублей и в 2017 году на эти цели заложена такая же сумма. При этом глава города подчеркнул: «На ремонт тротуаров в 2016 году было выделено всего 1,6 млн, в этом году мы увеличили сумму до 80 млн. Стоит отметить, что главный критерий выбора ремонтируемого участка — наказы граждан депутатам Совета депутатов Новосибирска».