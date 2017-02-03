Минлесхоз: порядок сбора грибов и ягод для физических лиц не изменился

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый Лесной кодекс не меняет порядок сбора грибов и ягод в лесах Беларуси для физических лиц. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

«Согласно Лесному кодексу, граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов и прочих (кроме древесины) лесных ресурсов. Плата за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов предусмотрена только для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.