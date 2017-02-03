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15:30 (мск), источник: Tengrinews

В Нацбанке РК высказались о слиянии «Банка ЦентрКредит» с «Цеснабанком»

Финрегулятор уведомлен о планирующейся сделке.

Источник: Tengrinews

В Нацбанке прокомментировали информацию о возможности слияния «Банка ЦентрКредит» с «Цеснабанком», передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«Национальный Банк получил официальное уведомление от АО «Цеснабанк» о выборе KOOKMIN BANK консорциума в лице АО «Цеснабанк», АО «Финансовый холдинг «Цесна» и Байсеитова Бахытбека Рымбековича в качестве предпочтительных покупателей их доли акций в количестве 41,93 процента от общего количества размещенных акций АО «Банк ЦентрКредит», — говорится в сообщении.

При этом, как сообщается, Национальный Банк РК в целом поддерживает инициативы по консолидации банковского сектора, которые будут способствовать увеличению капитализации банков и улучшению действующих бизнес-процессов по обслуживанию клиентов.

«Национальный Банк готов оказывать необходимую поддержку банкам по скорейшему завершению интеграционных процессов, направленных на повышение эффективности банковского бизнеса. В соответствии с требованиями законодательства реализация данной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства», — сообщает пресс-служба.

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