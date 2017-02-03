Для развития аэропорта Челябинска планируют найти базовую авиакомпанию
Для привлечения якорной организации планируется обеспечить ей скидку по налогу на прибыль.
Для привлечения якорной организации планируется обеспечить ей скидку по налогу на прибыль.
В Челябинске планируется привлечь базовую авиакомпанию для развития аэропорта — организации, которая будет готова зайти на территорию южноуральского воздушного порта, обещают скидки по налогу на прибыль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» по итогам рабочего совещания в Заксобрании, посвященного проекту развития местного аэропорта.
По словам гендиректора Челябинского авиапредприятия Юрия Конькова, сдерживающим фактором в развитии челябинского аэропорта является именно отсутствие якорного перевозчика.
«Аэропорты с базовой авиакомпанией имеют больше возможностей для развития. Это не только увеличение пассажиропотока, но и улучшение инвестиционного климата в регионе», — отметил гендиректор авиапредприятия Юрий Коньков.
На совещании под председательством зампреда комитета по промышленной политике и транспорту Андрея Самсонова было предложено разработать законопроект, предусматривающий для авиакомпаний, открывающих филиал и реализующих маршрутную сеть из Челябинска, снижение региональной части налога на прибыль с 18% до 13,5%. Привлечение базовой авиакомпании обеспечит также ежегодный рейс, который принесет в бюджет региона дополнительные 15 млн рублей.
«Привлечение в челябинский аэропорт базового перевозчика позволит развивать географию полетов и улучшит инвестиционный климат в регионе», — добавил Самсонов, отметив. что участники рабочего совещания поддержали необходимость разработки законопроекта о таких преференциях.
Кроме того, на совещании обсудили вопросы резервного источника электропитания аэропорта, организации транспортных маршрутов по доставке пассажиров и персонала, установки камер видеонаблюдения при подъезде к привокзальной площади с подключением к автоматизированной системе «Безопасный город». В ближайшее время на территории, прилегающей к аэропорту, будет организована бесплатная стоянка для автотранспорта.