Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые необычные здания-спирали (фото)
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Необычные здания-спирали (фото)
За капремонтом можно будет следить по интернету
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
15:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии снижается количество «официальных» вакансий

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По сравнению с началом года в Башкортостане снизилось количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости.

Если к 1 января в регионе насчитывалось около 32,4 тысячи «официальных» вакантных мест, то к началу февраля их количество снизилось до 30,4 тысячи.

Численность зарегистрированных безработных жителей республики за неделю увеличилась почти на 300 человек. На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается около 23,8 тысячи безработных.

Для сравнения: в начале текущего года в регионе насчитывалось почти 23,6 тысячи безработных жителей, официально зарегистрированных на учете в службе занятости.

Уровень регистрируемой безработицы равен 1,18 процента против 1,17 процента в начале года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес РФ
Песков опроверг признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Власти одобрили штраф в 2 500 рублей за непропуск пешехода
Прокурор попросил приговорить Навального к пяти годам условно
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь