На «Волгоград Арене» возводят центральную лестницу шириной 123 метра

Как сообщают ВДТВ в управлении корпоративных связей АО «Стройтрансгаз», специалисты СТГ выполнили проверку качества работ по монтажу фасадного кольца весом 3800 тонн и теперь поддерживающие конструкции могут быть разобраны.

Одновременно идет монтаж металлических ферм, которые расположатся над фойе стадиона и соединят фасад с компрессионным кольцом. Сборка ферм происходит на земле, далее в готовом виде их поднимают и устанавливают в проектное положение на высоте 40 метров. Уже собраны 65 из 88 ферм.

Продолжаются отделочные работы, монтаж инженерных сетей, строится обходная пешеходная эстакада. Строится центральная лестница шириной 123 метра, по бокам от нее расположатся пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Также продолжаются работы по укреплению откоса берега Волги, в круглосуточном режиме осуществляется вертикальная планировка территории строительства.

Сдача объекта планируется в соответствии с госконтрактом в ноябре текущего года.