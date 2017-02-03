В Волгограде возрождается муниципальный автотранспорт

Как рассказал директор МУП «ВПАТП-7» Алексей Симоненко, на тот момент финансово-экономическое положение муниципального предприятия находилось в критическом состоянии. Формально на его балансе числились 162 автобуса, однако их техническое состояние было таким, что фактически на линии выходили от 56 до 65 единиц. Остальные автобусы были лишь «донорами» запчастей. Работающие автобусы требовали особого контроля и ремонта, постоянно выходили из строя, что нарушало график движения и увеличивало время ожидания пассажиров. Из-за ремонтов постоянно росла и себестоимость обслуживания маршрутов. Такая ситуация неизбежно вела к оттоку пассажиров, росту убытков предприятия.

— Ситуацию удалось переломить благодаря поддержке федеральных и региональных властей: в рамках государственной программы обновления пассажирского автотранспорта удалось обновить более половины подвижного состава ВПАТП № 7. В течение двух последних лет — в 2015 и 2016 годах — предприятие получило 84 новых автобуса. Из них 30 автобусов марки «Волгабас», работающих на экономичном и более экологичном газомоторном топливе, были поставлены по федеральной программе в Волгоград в августе 2015 года. Еще 50 автобусов поступили в июне 2016 года. В ходе реализации муниципальной программы по развитию доступной среды парк ПАТП пополнили 4 низкопольных автобуса марки МАЗ. Мы, наконец, смогли списать 63 единицы техники, что необходимо было сделать уже давно, — отметил директор МУП.

Сегодня маршруты ПАТП-7 обслуживают 165 единиц техники — вместительные комфортабельные автобусы, в основном 2015 — 2016 года выпуска. Все поставляемые по программе обновления пассажирского транспорта автобусы находятся на гарантийном обслуживании, поэтому у ПАТП больше нет проблем с проведением ремонта, как это было прежде. Кроме того, низкопольная техника удобна для маломобильных групп граждан.