В Волгограде возрождается муниципальный автотранспорт
Внедрение комплексной транспортной схемы (КТС) в Волгограде неразрывно связано с развитием муниципального транспорта. И работа в этом направлении в городе началась еще в 2014 году.
Внедрение комплексной транспортной схемы (КТС) в Волгограде неразрывно связано с развитием муниципального транспорта. И работа в этом направлении в городе началась еще в 2014 году.
Как рассказал директор МУП «ВПАТП-7» Алексей Симоненко, на тот момент
— Ситуацию удалось переломить благодаря поддержке федеральных и региональных властей: в рамках государственной программы обновления пассажирского автотранспорта удалось обновить более половины подвижного состава ВПАТП № 7. В течение двух последних лет — в 2015 и 2016 годах — предприятие получило 84 новых автобуса. Из них 30 автобусов марки «Волгабас», работающих на экономичном и более экологичном газомоторном топливе, были поставлены по федеральной программе в Волгоград в августе 2015 года. Еще 50 автобусов поступили в июне 2016 года. В ходе реализации муниципальной программы по развитию доступной среды парк ПАТП пополнили 4 низкопольных автобуса марки МАЗ. Мы, наконец, смогли списать 63 единицы техники, что необходимо было сделать уже давно, — отметил директор МУП.
Сегодня маршруты ПАТП-7 обслуживают 165 единиц техники — вместительные комфортабельные автобусы, в основном 2015 — 2016 года выпуска. Все поставляемые по программе обновления пассажирского транспорта автобусы находятся на гарантийном обслуживании, поэтому у ПАТП больше нет проблем с проведением ремонта, как это было прежде. Кроме того, низкопольная техника удобна для маломобильных групп граждан.
Использование новых автобусов газомоторного топлива позволило в два раза снизить затраты на ГСМ: с 1402 рублей на 100 км до 715 рублей. Таким образом за 2016 год удалось сэкономить 30 млн рублей. При двукратном увеличении количества автобусов, ежедневно по будням выходящих на линии, расходы на заправку возросли лишь на 20 процентов.
В итоге, благодаря поддержке региональных и городских властей, МУП «ВПАТП-7» наравне с МУП «Метроэлектротранс» составляет основу КТС: на основных городских направлениях сегодня действуют 8 опорных маршрутов, обслуживаемых предприятием. ПАТП также продолжает работать на 14 вспомогательных городских маршрутах и обеспечивает 12 сезонных (дачных) маршрутов, которые ежегодно открываются весной.
В число 8 опорных маршрутов входят: № 22 Химзавод — пл. Ленина, № 26 Агентство — Аэропорт, №д21 пос. ГЭС — ж/д вокзал, № 59 ул. им. Землячки — 61-я школа, № 77
— В целом, пассажиропоток предприятия с 2014 года увеличился в полтора раза — с 9 до 14 млн пассажиров в год. При этом в 2017 году мы планируем увеличить этот показатель еще на 20 процентов. Предприятие возрождается и с оптимизмом смотрит в будущее, — сообщил Алексей Симоненко.
Он также отметил, что в работу автобусных маршрутов МУП «ВПАТП № 7» вносятся изменения в зависимости от потребностей пассажиров. Так, недавно по договоренности с международным аэропортом «Волгоград» открыт маршрут № 6-экспресс, по которому курсирует низкопольный МАЗ. В режиме экспресса автобус делает всего пять остановок, что существенно сокращает его время в пути. Расписание автобуса разработано с учетом расписания авиарейсов.
Кроме того, в последнее время два опорных маршрута поменяли конечные остановки: до железнодорожного вокзала теперь следуют автобусы №№ 21 и 6. Первый маршрут стартует от поселка ГЭС (ранее он заканчивался на остановке «Центральный рынок»), а второй от Аэропорта (его прежняя конечная была Аллея Героев).