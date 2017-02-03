Таможенники не выпустили из Калининградской области почти тонну кильки

Грузовой автомобиль марки «Вольво» следовал из Калининградской области в Иваново с грузом мороженой кильки. Из региона он выезжал через МАПП «Чернышевское». При досмотре авто выяснилось, что в грузовике находится на 924 кг кильки больше, чем указано в сопроводительных документах.

«Лишний» товар задержан. По факту сообщения в таможенный орган недостоверных сведений о весе товара возбуждено дело об административном правонарушении.