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15:55 (мск), источник: Капитал

Доллар на черном рынке снова резко подорожал и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в пятницу физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,77 грн, продать — по 29,20 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с четвергом курс американской валюты в покупке вырос на 25 копеек, а в продаже — на 36 копеек. 02 февраля доллар предлагали купить по 27,52 грн, продать — по 28,84 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 03 февраля составляет 26,99 грн/доллар.

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