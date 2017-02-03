Доллар на черном рынке снова резко подорожал и в покупке, и в продаже

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с четвергом курс американской валюты в покупке вырос на 25 копеек, а в продаже — на 36 копеек. 02 февраля доллар предлагали купить по 27,52 грн, продать — по 28,84 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 03 февраля составляет 26,99 грн/доллар.