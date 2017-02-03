Тариф на вывоз ТКО для челябинцев вырастет. После закрытия челябинской свалки в 2018 году мусор будут вывозить в Копейск и Полетаево

Однако к этому моменту у города еще не будет собственного полигона ТКО, где бы он смог размещать свои отходы, в связи с этим потоки будут перенаправлены на альтернативные объекты, в том числе в Копейске и поселке Полетаево. При этом произойдет увеличение транспортной составляющей, а значит вырастет тариф на транспортирование твердых коммунальных отходов.

Челябинская городская свалка была открыта в 1949 году и располагалась за чертой города, однако в период активного строительства она оказалось в центре Металлургического района. В настоящий момент расстояние от свалки до жилой застройки составляет всего 700 метров. Свалка уже давно исчерпала все свои возможности, но продолжает использоваться в связи с тем, что у города нет альтернативной площадки.

«В отсутствии альтернативных объектов размещение ТКО мы вынуждены продолжать использование для этих целей городскую свалку. Мы понимаем, что свалка исчерпала все возможности и требует закрытия и рекультивации, но прекратить ее эксплуатацию в настоящее время не представляется возможным в связи с отсутствием в Челябинской области полигона ТКО, удовлетворяющего требования действующего законодательства и способного принять ТКО города», — рассказал первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев.

В 2016 году региональным минэкологии была утверждена территориальная схема обращения с отходами, согласно которой, работа городской свалки не предусмотрена, однако, поскольку у города нет собственного полигона ТКО, отходы будут размещать на альтернативных площадках в поселке Полетаево, Копейске и поселке Урефты.

По словам Юрия Параничева при перенаправлении потоков ТКО города на указные объекты произойдет увеличение транспортной составляющей, что повлечет за собой увеличение тарифа на транспортирование твердых коммунальных отходов, который в настоящий момент составляет 1,87 руб. на кв.м. В настоящий момент расстояние до городской свалки составляет 10 км, до полигона в Копейске 20 км, до Полетаево — 52 км.

Когда отходы города начнут возить на альтернативные полигоны, свалка будет закрыта, планируется что это произойдет к 1 января 2018 года.

При этом строительство нового полигона для города Челябинска планируется осуществлять в рамках концессионного соглашения по созданию межмуниципальной системы коммунальной структуры. Так, планируется, что сам полигон разместится в 40 км от города в деревне Чишма, а в Челябинске будет размещено две мусороперерабатывающие станции, одна станция предполагается по улице Северный Луч в Курчатовском районе, вторая — в районе поселка Федоровка в Советском районе.

По словам первого заместителя министра экологии региона Ирины Хариной, в Чишме разместится перерабатывающий завод, а в городе будут мусороперегрузочные станции. Мусоровозы будут привозить отходы на станции, а оттуда они будут транспортироваться на сортировочные комплексы.

«Только после сортировки мы планируем размещать хвосты на полигоне, который будет отвечать всем требованиям безопасности. Остальное будет перерабатываться. Захараниваться хвосты будут только те, которые не подлежат обработке. Мы планируем, по массе до 40% получать вторичного сырья», — отметила она.

Если городскую свалку планируется закрыть в 2018 году, то рекультивация объекта начнется не раньше 2019 года. Осуществляться эти работы будут на федеральные средства.

«Планируется в 2017 году провести конкурс по проектированию рекультивации городской свалки. Выделено 100 млн рублей из областного бюджета. Так как этот процесс достаточно долгий, мы планируем окончательный результат по работе по проектированию получить в 2018 году. Как только получим проект, свалка сразу же закроется. Проект мы делаем за счет областного бюджета, а рекультивация будет финансироваться из федерального бюджета с софинансированием из нашего бюджета. Работа движется», — рассказала Ирина Харина.

Добавим, что предварительно рекультивация городской свалки оценивается в 1 млрд рублей. 699 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, еще 30% оплатит область.