Госдолг Омской области будут погашать за счет 6-миллиардного кредита от Сбербанка

Министерство финансов Области получило доступ к двум невозобновляемым кредитным линиям от ПАО «Сбербанк» в размере 3 млрд рублей каждая. Кредитная организация победила в двух соответствующих аукционах, проводившихся на портале госзакупок. Других заявок на конкурс не поступило.

Как следует из материалов сайта, начальная цена составляет 1,89 млрд рублей (ставка 10,5% годовых). Деньги предназначены для того, чтобы погасить бюджетный дефицит региона и долговые обязательства перед кредиторами.

Как уточняет «Новый Омск», минфин намеревался получить еще один кредит лимитом 700 млн рублей, но аукцион так и не был проведен.

Напомним, в 2017 году бюджетный дефицит Омской области достиг 1,1 млрд рублей, а сумма долга региона государству составляет более 44 млрд рублей.