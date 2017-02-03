Жители отдаленных населенных пунктов Башкортостана смогут оплачивать коммунальные услуги на дому

Об этом сообщил директор Управления Федеральной почтовой связи РБ — филиала ФГУП «Почта России» Ирек Галимов на совещании по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа, которое провёл Глава республики Рустэм Хамитов.

В целях большего охвата населения услугами почтовой связи УФПС РБ закуплены мобильные почтово-кассовые терминалы, позволяющие жителям труднодоступных населённых пунктов оплатить коммунальные и другие услуги напрямую через почтальона.