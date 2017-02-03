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16:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители отдаленных населенных пунктов Башкортостана смогут оплачивать коммунальные услуги на дому

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ"/. Жители отдалённых и труднодоступных населённых пунктов смогут оплачивать коммунальные услуги прямо на дому через мобильные почтово-кассовые терминалы.

Об этом сообщил директор Управления Федеральной почтовой связи РБ — филиала ФГУП «Почта России» Ирек Галимов на совещании по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа, которое провёл Глава республики Рустэм Хамитов.

В целях большего охвата населения услугами почтовой связи УФПС РБ закуплены мобильные почтово-кассовые терминалы, позволяющие жителям труднодоступных населённых пунктов оплатить коммунальные и другие услуги напрямую через почтальона.

— Потратили около 12 млн рублей. То есть почтальон может прийти домой к жителю и предложить оплатить все услуги: коммуналку, налоги и прочее. Жителям никуда ездить не нужно. Это даже удобнее. Могут пригласить почтальона и прямо дома оплатить. Почтовый терминал выдает чек, — рассказал Ирек Галимов. — Всего закупили 467 терминалов для всей республики. В перспективе у каждого почтальона будет этот почтово-кассовый терминал.

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