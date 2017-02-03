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17:22 (мск), источник: Новая Кубань

Кредитная задолженность краснодарского бюджета побила рекорды

Собственные доходы не дотянули даже до прогнозируемых.

Краснодар. 3 фев. — Новая Кубань. Городская мэрия сообщила, что за 2016 год в бюджет поступило 23,38 млрд рублей. Специалисты планировали, что эта сумма будет больше на 1,6%.

При этом аналитики отметили прирост собственных доходов по сравнению с 2015 годом. Они составили 13,48 млрд рублей. Краснодару удалось заработать на 6,8% больше. Но департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара остался недоволен показателем. Доходная часть не дотянула 3,8% до прогнозируемой суммы.

Одной из причин стали многочисленные налоговые возвраты. Краснодарцы активнее получали налоговые вычеты. Их сумма составила 467,8 млн рублей. Также бюджету пришлось поплатиться пересчет кадастровой стоимости земельных участков. Из казны убыло 131,1 млн рублей.

Доходную часть традиционно формировали за счет налогов на доходы физических лиц (43,2%), налоги на прибыль (8,7%), земельный налог (13,5%).

В 2016 году на 47,7% увеличилась собираемость госпошлины по сравнению с отчетным периодом 2015 года.

Краснодарские чиновники потратили не намного больше, чем планировали. Перерасход составил лишь 0,5 млрд рублей. На развитие различных отраслей было израсходовано 24,5 млрд рублей.

Большую часть денежных средств 14,4 млрд рублей (58,9%) вложили в социальную сферу.

Кредиторская задолженность муниципальной казны стала рекордной за последние 4 года. Мэрия должна вернуть 9 млрд рублей различным банковским организациям.

В текущем году городской бюджет в очередной раз не выйдет на самоокупаемость. По данным РБК, дефицит составит 1,3 млрд рублей.

С тем, как вывести краснодарский бюджет из дефицитного состояния, предстоит разбираться недавно вступившему в должность градоначальника Евгению Первышову.

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