Минтранс РФ дополнительно выделяет 600 млн рублей на строительство Фрунзенского моста

Соответствующее заявление министр сделал в ходе совещания по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы», которое состоялось сегодня при участии губернатора Николая Меркушкина, министров областного правительства, глав муниципалитетов губернии, представителей федеральных органов власти.

Речь идет о выделении областному центру 600 млн рублей из федерального бюджета. Николай Меркушкин поблагодарил министра транспорта за возможность выделения дополнительных средств и добавил, что со своей стороны региональные власти также добавят на эти цели сопоставимую сумму.

Напомним, за год с начала строительства мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре генеральный подрядчик АО «Стройтрансгаз», работая в круглосуточном режиме, выполнил проект в соответствии с графиком на 20%.

Планируется, что в 2017 г. переход будет построен уже на 80%, в 2018 г. строителям останется выполнить 20% от всего объема работ. На возведение этого стратегически важного сооружения в прошлом году было направлено 2 млрд рублей — по миллиарду из областного и федерального бюджетов.

В 2017 году, без учета заявленного сегодня дополнительного финансирования, на строительство Фрунзенского моста планировалось направить 1,9 млрд рублей.