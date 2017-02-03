В 2016 году были решены проблемы 713 обманутых дольщиков
В 2016 г. в Самарской области введены в эксплуатацию шесть проблемных «долевок». Это позволило решить проблемы 713 обманутых дольщиков.
В 2016 г. в Самарской области введены в эксплуатацию шесть проблемных «долевок». Это позволило решить проблемы 713 обманутых дольщиков.
Об этом рассказал руководитель управления ликвидации аварийного жилья и восстановления прав граждан министерства строительства Самарской области Дмитрий Шемуратов.
«В 2017 году запланировано завершить строительство еще восемь проблемных домов, после чего будут удовлетворены права еще 836 дольщиков. Главной же задачей для управления на данный момент является поиск
Напомним, 30 декабря Самарский областной фонд жилья и ипотеки завершил строительство и сдал в эксплуатацию один из самых проблемных объектов долевого строительства — дом по адресу Киевская, 59.
Это один из самых больших объектов незавершенного строительства в регионе: площадь дома составляет 18,4 тыс. кв. метров. В незавершенном состоянии дом находился более 10 лет. В 2013 г. по поручению министерства строительства области к его достройке приступил СОФЖИ.
«Когда Фонд зашел на этот объект, здесь не было даже
Процесс передачи квартир дольщикам начнется в марте.
По информации областного минстроя, сегодня в регионе в перечень проблемных включено 50 объектов, для 38 объектов уже найдены новые