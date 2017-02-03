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18:17 (мск), источник: Вести Сочи

Дрейфующую у берегов Сочи 160-метровую трубу отбуксировали к месту обрыва

Обрывок глубоководного выпуска канализационного коллектора доставили в район Имеретинской низменности. Оторвавшаяся во время шторма труба вскоре будет водворена на место, сообщил представитель «Сочиводоканала».

Источник: Вести Сочи

Пластиковую трубу по морю доставили в район глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений. Там её прикрепили тросом к бульдозеру, чтобы не уплыла. В ближайшие дни трубу, диаметр которой 2 метра, должны полностью вытащить на сушу.

Далее глубоководный выпуск начнут восстанавливать. Для этого специалисты расчистят дно от слетевших с трубы пригрузов, подготовят поверхность к укладке трубопровода. Чтобы восстановить коллектор, МУП «Водоканал» обратился на предприятие, где была изготовлена труба. Нашли и оборудование для подводной варки пластиковых труб.

«Тяжело сегодня назвать сроки, да и цену сложно сказать. Ориентировочно это будет стоить порядка 70 миллионов», — рассказал и.о. директора МУП «Водоканал» Сергей Винарский.

Оторвавшаяся пластиковая труба была частью системы глубоководного сброса Адлерских очистных сооружений. Подводная часть уходила в море в районе устья Мзымты и состояла из четырех фрагментов. Один из них оторвался во время сильного шторма в декабре 2016 года.

Выводы, кто виновен в этой ситуации, будут сделаны после заключения экспертов, ориентировочно в середине февраля. Специалистам уже отправили образцы грузов и фотографии мест порыва трубы.

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